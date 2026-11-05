Lakhotia Polyesters (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lakhotia Polyesters (India) äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lakhotia Polyesters (India) mit einem Umsatz von insgesamt 25.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 64.81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch