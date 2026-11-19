Lakeside hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lakeside ein Ergebnis je Aktie von -0.090 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 66.39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch