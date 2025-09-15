Lakeland Industries Aktie 946182 / US5117951062
15.09.2025 15:23:40
Lakeland Wins $5.6 Mln Contract To Service Hong Kong Firefighters' Gear
(RTTNews) - Lakeland Industries, Inc. (LAKE), a manufacturer and seller of safety garments and accessories, on Monday announced that its subsidiary, Lakeland LHD, has secured a three-year, $5.6 million contract to provide advanced decontamination, managed care, and maintenance services for the Hong Kong Fire Services Department's protective gear.
The deal will run through 2028, covers the care and maintenance of about 14,500 firefighter ensembles annually. Lakeland LHD has supplied ensembles to the Hong Kong Fire Services Department since 2011 and was acquired by Lakeland in July 2024.
Hong Kong Fire Services Department, one of Asia's largest emergency response organizations, has more than 11,000 personnel across 83 fire stations and responds to over 77,000 calls a year.
The company said the new contract underscores its strong presence in Asia, where second-quarter sales grew 113% in fire services products and contributed 7% of total revenue.
In the pre-market trading, Lakeland Industries is 3.62% lesser at $14.10 on the Nasdaq.
08.09.25
|Ausblick: Lakeland Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
08.04.25
|Ausblick: Lakeland Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen freundlich -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Leitindex präsentiert sich zum Wochenstart etwas schwächer, während der DAX nicht vom Fleck kommt. Die US-Aktienmärkte zeigen sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
