Lakeland Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lakeland Industries hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.50 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.50 Prozent zurück. Hier wurden 50.1 Millionen USD gegenüber 52.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch