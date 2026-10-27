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27.10.2026 06:37:00
Lakeland Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lakeland Financial hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1.14 USD gegenüber 1.03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107.8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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