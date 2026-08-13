LaKeel,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LaKeel,Inc Registered hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9.87 JPY. Im Vorjahresquartal waren 18.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.94 Milliarden JPY – eine Minderung von 7.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.10 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch