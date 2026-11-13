LaKeel,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LaKeel,Inc Registered hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7.39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LaKeel,Inc Registered -11.020 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.99 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch