Lake Shore Bancorp Aktie 2414490 / US5107001076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.01.2026 02:57:01
Lake Shore Bancorp, Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Lake Shore Bancorp, Inc. (LSBK) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.93 million, or $0.26 per share. This compares with $1.47 million, or $0.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.9% to $7.30 million from $6.41 million last year.
Lake Shore Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.93 Mln. vs. $1.47 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.19 last year. -Revenue: $7.30 Mln vs. $6.41 Mln last year.
Nachrichten zu Lake Shore Bancorp IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lake Shore Bancorp IncShs
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel stark im Plus -- SMI schliesst stabil -- DAX schlussendlich tiefer -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stabil, während der deutsche Leitindex abgab. Der Dow legte hingegen kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.