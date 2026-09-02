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02.09.2026 07:23:37
'Lake America': Apple folgt Trumps Umbenennung
Nach dem Internetriesen Google hat nun auch Apple den Lake Ontario in seiner Karten-App in "Lake America" umgetauft und damit eine Vorgabe von US-Präsident Donald Trump übernommen.
Der Wechsel betrifft allerdings nur Apple-Nutzer in den USA, während in Kanada weiterhin der Name Lake Ontario angezeigt wird, wie der kanadische Sender CBC berichtete. Deutschen Nutzern wird die Bezeichnung Ontariosee angezeigt. Eine ähnliche Regelung hatte auch Google für seine populäre Maps-Funktion getroffen, wo der neue Name bereits seit einigen Tagen angezeigt wird - in Deutschland sind bei Google Maps beide Namen zu sehen.
Tech-Riesen leisten Trump abermals Folge
Der Lake Ontario ist einer der sogenannten fünf Grossen Seen, von denen vier durch die Grenze zwischen den USA und Kanada geteilt werden. Trump nutzt Umbenennungen in seiner zweiten Amtszeit häufiger als symbolisches Mittel der Machtdemonstration. Im konkreten Fall richtet sich sein Ärger gegen Kanada, weil die Regierung des Landes im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten bislang nicht einlenken will.
Bereits im vergangenen Jahr war Google ähnlich wie jetzt vorgegangen, indem US-Nutzern von Google Maps nach einem Vorstoss Trumps die zuvor als Golf von Mexiko bekannte Meeresbucht fortan als "Golf von Amerika" angezeigt wurde. Auch Apple folgte der Umbenennung. Golf von Mexiko war zuvor die seit dem 16. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung.
/jcf/DP/zb
WASHINGTON/CUPERTINO (awp international)
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