L'AJAC annonce le début du MoisEco afin d'encourager la conduite écologique

Il s'agit d'un programme éducatif national qui met en relief les avantages de conduire un véhicule écologique tout au long du mois de juin.

MONTRÉAL, TORONTO et VANCOUVER, BC, le 1er juin 2021 /CNW/ - Le mois de juin 2021, c'est le MoisEco, une initiative nationale qui fut mise sur pied par l'Association des journalistes automobiles du Canada afin d'augmenter la visibilité des véhicules verts et les pratiques de conduite écologiques.

Durant une période de quatre semaines, soit du 1er au 25 juin 2021, la seconde édition du MoisEco de l'AJAC permettra aux journalistes automobiles les plus chevronnés au pays de mettre en relief les dernières innovations et pratiques écologiques.

Les journalistes participants utiliseront l'hashtag #MoisEco sur les réseaux sociaux afin d'illustrer leurs activités, essais routiers, matchs comparatifs, explications des technologies et utilisations des infrastructures de recharge. Plusieurs défis seront également mis à leur disposition. Le programme a été conçu pour aider les consommateurs à faire des choix plus écologiques qui leur permettront à la fois de réduire leur impact sur l'environnement et leurs dépenses en carburant.

Les journalistes auront également accès à une série de sessions numériques nommées Click-in Clinics dans lesquelles ils pourront discuter de divers sujets écoénergétiques avec des experts de l'industrie. Ces cliniques permettront aux journalistes d'en apprendre davantage au sujet des dernières tendances et matière de technologies et de véhicules électriques, ainsi que les améliorations qu'apporte un parc automobile vert à la santé des Canadiens.

Le MoisEco est commandité par Mobilité électrique Canada, un organisme à but non lucratif qui est dédié au progrès de la mobilité électrique (incluant les hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible à hydrogène) et à faire accélérer la transition électrique des transports.

Le MoisEco est également commandité par Electrify Canada, qui a bonifié ses bornes de recharge ici au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique ces dernières années. Son réseau permet une charge pouvant aller jusqu'à 350 kW, soit l'une des vitesses de recharge la plus rapide sur le marché.

« Electrify Canada est heureux de supporter le MoisEco de l'AJAC une fois plus afin d'accroître la sensibilisation des consommateurs au sujet de l'importance de la mobilité électrique et des avantages qu'elle apporte » - a expliqué Robert Barrosa, le Directeur des ventes et du développement des affaires et du marketing chez Electrify Canada. « Pendant que nous continuons d'agrandir notre réseau de bornes ultrarapides à l'échelle du pays, nous espérons que de plus en plus de Canadiens effectueront le virage vers l'électrique sachant qu'il est de plus en plus facile et rapide de ravitailler un véhicule électrique. »

Suncor, fier propriétaire de Petro-Canada, continue de supporter le MoisEco de l'AJAC. L'entreprise comprend désormais son propre réseau de bornes de niveau 2 et niveau 3. Celles-ci sont espacées à tous les 250 km entre Halifax et Victoria.

Cette initiative est née de l'ancien événement EcoRandonnée de l'AJAC. Avec l'arrivée de la COVID-19, l'événement s'est transformé en un format numérique l'année dernière afin de devenir le MoisEco.

« Étant donné que de plus en plus de Canadiens considèrent l'achat d'un véhicule électrifié, des programmes éducationnels comme le MoisEco de l'AJAC n'ont jamais eu autant d'importance » - a dit Stephanie Wallcraft, la Présidente de l'AJAC. « Les membres de l'AJAC forment le plus gros groupe d'experts automobiles au pays. Nous sommes donc fiers de mettre leur expertise en valeur afin de créer du contenu qui aidera les consommateurs canadiens à prendre des décisions éclairer lors de l'achat de leur prochain véhicule. »

À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada est une association de journalistes, de rédacteurs, de photographes et de personnel corporatif dont les activités professionnelles se concentrent sur l'automobile et son industrie. La plupart de nos membres journalistes font l'essai de nouveaux véhicules et en font la critique sur une base régulière, et ce, pour différents types de médias à travers le pays.

À propos de Mobilité électrique Canada

Electric Mobility Canada is a national membership-based not-for-profit organization started in 2005, dedicated exclusively to the advancement of e-mobility as an exciting and promising opportunity to fight climate change and stimulate and support the Canadian economy. Its mission, to strategically accelerate the transition to electric mobility across Canada. For more information visit emc-mec.ca

À propos de Electrify Canada

Electrify Canada fut inauguré en 2018. Son but est de promouvoir l'adoption de véhicules zéro émission en bâtissant une infrastructure électrique ultra rapide qui permet d'encourager les consommateurs canadiens à faire confiance et de faire le saut vers la voiture électrique. Pour plus de détails, visitez electrify-canada.ca.

À propos de Suncor Energy

Suncor Energy est le leader canadien en matière d'énergie. Ses opérations comprennent le développement des sables bitumineux, l'amélioration du forage de pétrole marin, la production de gaz, ainsi que le raffinement et la vente de pétrole sous la bannière Petro-Canada. Membres des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor œuvre dans la création de ressources pétrolières tout en élargissant son porte-folio énergétique. Suncor figure parmi le Groupe du Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact). L'action de Suncor (symbole SU) est affichée dans les marchés torontois et New-Yorkais.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, opère à plus de 1 500 stations de remplissage et 300 emplacements Petro-Pass au pays. Le programme de loyauté de Petro-Canada, mieux connu sous le nom de Petro-Points, permet aux consommateurs canadiens d'amasser des points qui peuvent ensuite être utilisés pour acheter des biens. Petro-Canada est fière d'être un partenaire national des comités olympiques et paraolympiques canadiens, et de supporter les athlètes, les entraîneurs et leurs familles depuis plus de 30 ans. Pour plus d'information, visitez petro-canada.ca.

