Lahoti Overseas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lahoti Overseas präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.91 Prozent auf 884.0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 859.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch