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26.11.2026 06:37:00
Lahav LR Real Estate vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lahav LR Real Estate hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.440 ILS je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Lahav LR Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 138.8 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.3 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 3.40 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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