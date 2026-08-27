Lahav LR Real Estate: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lahav LR Real Estate liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lahav LR Real Estate die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.51 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lahav LR Real Estate 0.160 ILS je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 130.4 Millionen ILS, gegenüber 135.3 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch