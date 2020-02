L'Agence canadienne d'inspection des aliments lance une consultation sur l'introduction au Canada d'aliments à des fins personnelles

OTTAWA, le 6 févr. 2020 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) envisage d'apporter des changements sur la quantité d'aliments qu'une personne peut rapporter au Canada.

Le gouvernement du Canada a mis en place une réglementation et des limites strictes concernant l'importation de produits animaux et végétaux pour protéger le Canada des maladies animales exotiques, comme la peste porcine africaine (PPA) et la fièvre aphteuse, ainsi que des espèces envahissantes. Ces limites et restrictions visent tous les voyageurs qui entrent au Canada.

Les voyageurs qui arrivent au Canada peuvent rapporter des aliments pour leur consommation personnelle, à condition que les limites d'exemption personnelle soient respectées et que l'aliment ne soit pas visé par une restriction d'une loi fédérale, comme la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux. Par exemple, les voyageurs qui reviennent d'un pays touché par la PPA ne peuvent bénéficier des exemptions personnelles concernant les produits de viande.

Les changements à l'étude visent à fixer des limites d'exemption personnelle qui correspondent mieux au volume d'aliments qu'un voyageur pourrait normalement rapporter à des fins personnelles sans qu'il y ait de risque pour la salubrité des aliments que consomment les autres Canadiens.

L'ACIA souhaite recueillir des commentaires sur les nouvelles limites proposées. La consultation en ligne porte sur les limites d'exemption personnelle et ne concerne pas les envois commerciaux. La consultation est en cours jusqu'au 4 mars 2020.

« L'Agence canadienne d'inspection des aliments veut s'assurer que les aliments introduits au Canada ne posent aucun danger pour la santé sans retarder ou limiter indûment les voyageurs souhaitant rapporter des aliments à des fins personnelles. Nous voulons que les Canadiens participent à cette consultation et nous donnent leur avis sur les nouvelles limites proposées. »

