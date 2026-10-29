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29.10.2026 15:44:40
Lagarde will frei reden und handeln können
Von Hans Bentzien
DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat ihren vorfristigen Abschied von der Europäischen Zentralbank (EZB) mit dem Wunsch begründet, im aktuellen Umfeld unbehindert vom Neutralitätsgebot ihres aktuellen Amts reden und handeln zu können. "In der gegenwärtigen Zeit und in Bezug auf viele Teile der Welt - nicht nur europäische Teile, nicht nur Europa - glaube ich, dass meine Stimme und mein Handeln helfen können, wenn es um Prinzipien geht, die mir am Herzen liegen. Eines dieser Prinzipien ist..., dass ich nicht glaube, weiterhin neutral bleiben zu können. Ich glaube nicht, dass ich mich in der aktuellen Zeit mit dieser Neutralität wohlfühlen kann", sagte sie zum Abschluss ihrer Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung.
Aus der Position heraus, die sie in den vergangenen mehr als 20 Jahren ihres Lebens in wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten auf der internationalen Bühne innegehabt habe - als geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), als Präsidentin der EZB -, gebe es Dinge, die sie sagen könne. "Und ich bin an der Wahrheit interessiert, und ich sehe, dass die Wahrheit sehr oft beschädigt und durch Falschdarstellungen konterkariert wird", sagte sie.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 10:44 ET (14:44 GMT)
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