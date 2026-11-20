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20.11.2026 10:00:41
Lagarde unzufrieden mit Vorschlägen zu Kapitalmarktaufsicht
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die Bemühungen der EU um eine einheitlichere Kapitalmarktaufsicht als ungenügend kritisiert. "Der Rat der Europäischen Union hat sich vor kurzem in seiner Verhandlungsposition darauf geeinigt, dass die Aufsicht über die Kapitalmärkte gestärkt werden muss, was zu begrüssen ist. Andererseits schwächt diese Position die Fähigkeit der europäischen Aufsichtsbehörde, wirksame Entscheidungen zu treffen, und enthält zu viele Ausnahmeregelungen", sagte sie beim European Bank Congress in Frankfurt.
Lagarde verwies darauf, dass in Europa seit mehr als zehn Jahren Einigkeit darüber bestehe, dass Europa eine Kapitalmarktunion brauche. "Wer sie aufbauen will, muss sich heute gegen Partikularinteressen durchsetzen, doch der Nutzen stellt sich erst Jahre später ein", sagte sie. Aber mit jedem Jahr ohne Kapitalmarktunion würden mehr der europäischen Ersparnisse im Ausland investiert, und mehr der wachstumsstarken Unternehmen schauten sich anderswo nach Finanzierungsmöglichkeiten um. "Doch der Verlust eines einzelnen Jahres ist nie gross genug, um den Widerstand gegen Veränderungen zu überwinden", sagte Lagarde.
Lagarde zufolge hat Europa deshalb bei langsam ablaufenden Krisen Probleme. Entscheidungsfähig gezeigt hätten sich die Politiker der EU immer dann, wenn die Kosten des Nichthandelns für alle klar erkennbar und eindeutig höher gewesen seien als die Kosten des Handelns. "Sobald sich diese Überzeugung durchgesetzt hatte, standen uns unsere Institutionen nicht im Weg", sagte Lagarde.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 04:01 ET (09:01 GMT)
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