Lagarde: Keine Neuigkeiten zu beruflicher Zukunft

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist einer Frage zu ihrer beruflichen Zukunft ausgewichen. Angesprochen auf Berichte, denen zufolge sie vor Ablauf ihrer planmässigen Amtszeit bei der EZB die Führung des World Economic Forum übernehmen könnte, sagte sie: "Wenn es dazu Neuigkeiten geben sollte, dann wären Sie die ersten, die das erfahren würden."

Zuvor hatte der Rat beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent anzuheben. Der volkswirtschaftliche Stab hatte seine Inflations- und Wachstumsprognosen angehoben, was den EZB-Rat zu der Einschätzung brachte, dass die Inflation für längere Zeit oberhalb des Zielwerts von 2 Prozent bleiben dürfte.

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September 10, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)