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14.10.2026 11:40:40
Lagarde hofft auf gesetzliche Grundlage für digitalen Euro 2026
Von Hans Bentzien
DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hofft, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Emission eines digitalen Euro bis Ende dieses Jahres da sein werden. "Ich habe die Zusicherung von meinem irischen Kollegen und Freund Simon Harris erhalten, der Irlands Finanzminister und ausserdem Europas Präsident im Ecofin-Format ist..., dass er diese Arbeit vor Ende 2026 abschliessen will", sagte sie in einem am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank geführten Interview mit dem Atlantic Council. Sie drücke die Daumen, denn es liege nun alles in den Händen von Parlament, Rat und Kommission. "Ich denke, er wird das über die Ziellinie bringen", sagte sie.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2026 05:41 ET (09:41 GMT)
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