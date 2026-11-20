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20.11.2026 10:32:43
Lagarde: Gemeinsame Schulden wären Weg zu wahrer Kapitalmarktunion
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die gemeinsame Aufnahme von Schulden würde nach Aussage von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) den Weg zu einer Kapitalmarktunion ebnen. "Wenn wir in diese Richtung gehen, dann wäre das die Reise zu einer wahren Kapitalmarktunion", sagte sie beim European Banking Congress in Frankfurt. Allerdings müsste diese gemeinsame Aufnahme von Schulden Lagarde zufolge bestimmte Anforderungen erfüllen: "Sie müssen einem gemeinsamem Ziel dienen und im Ergebnis allen nützen", sagte sie. Verteidigungsausgaben etwa erfüllten diese Anforderungen. Als weitere Voraussetzung nannte Lagarde Exklusivität: Sie dürften keinen Ausgaben dienen, die zusätzlich zu nationalen erfolgten. "Es muss ein Ersatz für bestehende Ausgaben sein."
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 04:33 ET (09:33 GMT)
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