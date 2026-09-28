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28.09.2026 16:50:40
Lagarde: EZB treibt Repo- und Swap-Fazilitäten voran
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde daran, die Versorgung mit Euro über den Euroraum hinaus zu verbessern. In der Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlament sagte sie, die EZB werde ihre Repo-Fazilitäten, die nun über den Euroraum hinaus ausgeweitet worden seien, weiter vorantreiben. Sie fügte hinzu: "Wir werden an Swap-Fazilitäten arbeiten, die der Notwendigkeit eines souveränen Euroraums und eines starken Euro besser Rechnung tragen."
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 10:51 ET (14:51 GMT)
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