05.02.2026 15:25:42
Lagarde: EZB-Rat erfreut über Rückgang der Kerninflation
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht beunruhigt über den jüngsten Rückgang der Kerninflation. In der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung sagte sie, deren Entwicklung entspreche den Erwartungen der EZB. Der EZB-Rat sei erfreut über diesen Rückgang, da er dazu beitragen dürfte, das Inflationsziel der EZB zu erreichen.
Zuvor hatte der Rat wie erwartet beschlossen, den Leitzins bei 2,00 Prozent zu belassen. Er kündigte an, über den weiteren Zinskurs von Sitzung zu Sitzung und auf Basis aktueller Daten zu entscheiden.
