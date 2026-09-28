|
28.09.2026 16:57:41
Lagarde: EZB muss Zweitrundeneffekte antizipieren
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) darf nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde mit geldpolitischen Reaktionen nicht so lange warten, bis Zweitrundeneffekte hoher Energiepreise bereits eingetreten sind. "Was wir derzeit sehen, vermittelt uns nicht den Eindruck, dass dies wahrscheinlich zu Zweitrundeneffekten führen wird. Es könnte passieren, und falls doch, müssen wir dies so weit wie möglich antizipieren; denn wenn sie erst einmal da sind, ist es bereits ein wenig zu spät", sagte sie in der Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.
"Bislang sehen wir jedoch nichts, was uns darauf hindeutet, dass diese Zweitrundeneffekte bevorstehen", fügte sie hinzu. Lagarde zufolge beobachtet die EZB Tarifverträge und laufende Verhandlungen auf der Ebene einiger Mitgliedstaaten die sich tatsächlich auf potenzielle Zweitrundeneffekte auswirkten.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 10:58 ET (14:58 GMT)
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.