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28.09.2026 16:44:43
Lagarde: EZB-Leitzins am oberen Ende des neutralen Bereichs
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch nicht restriktiv. Auf die entsprechende Frage eines Angeordneten des Europaparlaments sagte Lagarde: "Wir befinden uns am oberem Ende des neutralen Bereichs." Der volkswirtschaftliche Stab sehe den neutralen Gleichgewichtszins zwischen 2 und 2,5 Prozent. Lagarde stellte zugleich klar, dass die EZB ihre Geldpolitik nicht an diesem Wert orientiere, sondern auf Basis von Daten von Sitzung zu Sitzung entscheide.
Die EZB hatte am 10. September beschlossen, ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent angehoben. Analysten rechnen zumindest mit einem weiteren Zinsschritt dieser Grösse bis Jahresende. ESTR-Futures preisen bis Sommer nächsten Jahres insgesamt drei weitere Schritte ein.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 10:45 ET (14:45 GMT)
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