Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 4’014 -1.9%  Bitcoin 48’752 1.0%  Dollar 0.8074 -0.3%  Öl 72.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998SpaceX156888148Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie mit Kursplus: Warum ein Experte jetzt optimistischer wird - BYD lauert
Strategy-Aktie im Aufwind: Unternehmen öffnet sich für den Verkauf von Bitcoin
Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko
EU und China wollen Handelskonflikte im Dialog entschärfen
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar zum Wochenstart
Suche...
eToro entdecken
29.06.2026 21:44:40

Lagarde: EZB kann massvoll auf Schocks reagieren

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) operiert nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde nach Jahren voller "unkonventioneller Massnahmen" nun wieder in einem Umfeld, in dem sie ihr klassisches Leitzinsinstrument den Umständen entsprechend einsetzen kann. In ihrer Rede zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums in Sintra zog Lagarde eine positive Bilanz ihrer bisherigen Amtszeit und äusserte sich zuversichtlich, dass die EZB die richtigen Antworten auf die aktuellen externen Schocks finden werde.

"Wir müssen nicht mehr mit der gleichen Vehemenz eingreifen. Wir können massvolle Anpassungen der Leitzinsen vornehmen, die auf die jeweiligen Schocks abgestimmt sind. Zudem benötigen wir keine komplexen Formen der Forward Guidance mehr. Unsere Entscheidungen sind datenabhängig und werden von Sitzung zu Sitzung getroffen", sagte sie. Anfang des Monats hatte der EZB-Rat seinen Leitzins erstmals seit 2023 um 25 Basispunkte angehoben und könnte in diesem Jahr einen weiteren Zinsschritt folgen lassen.

Möglich wurde diese Rückkehr zu den Grundlagen der Geldpolitik Lagarde zufolge, weil sich der Leitzins wieder von seiner Untergrenze entfernt hat, beeinflusst von strukturellen Veränderungen, zu denen auch die Notwendigkeit höherer Rüstungsausgaben gehöre. Auch negative Angebotsschocks wirkten in diese Richtung. Nicht zuletzt aber sei Europa heute auch weniger anfällig gegen Schocks als früher, woran die Instrumente der EZB, die einer Fragmentierung entgegenwirkten, Anteil hätten.

Lagarde zählte dazu nicht nur die einheitliche Bankenaufsicht, sondern auch den Fiskalrahmen, den Stabilitätsmechanismus ESM und das Transmission Protection Instrument, das es der EZB erlaube, die Zinsen anzuheben, ohne dabei befürchten zu müssen, dass diese Zinserhöhung zu finanziellem Stress führe.

EZB besser auf Angebotsschocks vorbereitet

Lagarde zufolge ist die EZB gut darauf vorbereitet, mit weiteren Angebotsschocks wie dem Ukraine-Krieg oder dem Nahost-Krieg umzugehen. "Erstens haben wir bei der EZB seit 2022 erhebliche Anstrengungen unternommen, um zu verstehen, wie sich konkrete Echtzeitdaten in der mittelfristigen Inflation niederschlagen, insbesondere durch die Entwicklung unseres Instrumentariums an Indikatoren für die zugrunde liegende Inflation". sagte sie. Instrumente wie die persistente und allgemeine Komponente der Inflation verfügten über erwiesene Frühindikatoreigenschaften.

Zweitens hat die EZB Lagarde zufolge erheblich in die Verbesserung ihrer Projektionen investiert. "Die Projektionsfehler während des Inflationsanstiegs im Jahr 2022 haben neben weiteren Verbesserungen zu einem Übergang zu detaillierteren Prognosen für Öl, Gas und Strom geführt", erläuterte die EZB-Präsidentin. Die Projektionsfehler seit dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten sind sehr gering ausgefallen.

Diese Projektionen vermittelten nun ein vollständigeres mittelfristiges Bild - nicht nur von den Inflationsaussichten, sondern auch davon, wie die Inflation auf die EZB-Massnahmen reagieren würde. "Dies hilft dabei, eine Geldpolitik zu kalibrieren, die deutlich besser auf das von mir beschriebene Umfeld abgestimmt ist", sagte sie.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 15:45 ET (19:45 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:39 UBS Logo UBS KeyInvest: Zeit für eine Halbzeit-Analyse
09:25 Marktüberblick: Zalando unter Druck
09:22 Discount-Zertifikate in einem Markt zwischen KI-Euphorie und Unsicherheit
08:42 SMI gönnt sich leichte Verschnaufpause
26.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’793.45 19.28 SJBE8U
Short 15’095.87 13.63 SJXBXU
Short 15’653.37 8.86 S84B7U
SMI-Kurs: 14’223.90 29.06.2026 17:31:25
Long 13’606.22 19.41 SMB1YU
Long 13’297.72 13.69 SJBMDU
Long 12’740.55 8.91 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko
Drei China-Aktien mit Potenzial? Goldman Sachs legt sich fest
Tesla-Aktie mit Kursplus: Warum ein Experte jetzt optimistischer wird - BYD lauert
SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Strategy-Aktie im Aufwind: Unternehmen öffnet sich für den Verkauf von Bitcoin
SpaceX sichert sich Platz im Tech-Index NASDAQ 100 - Aktie höher
Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA
SpaceX als Kurstreiber: Charter Communications- und Liberty Broadband-Aktien legen kräftig zu

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.