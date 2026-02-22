Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’770 1.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 8: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Pennystocks: Diese Risiken drohen Anlegern beim Kauf der vermeintlichen Schnäppchen
Auslandsaktien - wie wirken sich Währungseffekte aus?
Quantencomputer-Branche im Fokus: Warum die IBM-Aktie 2026 Potenzial für eine Outperformance hat
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
22.02.2026 15:23:39

Lagarde: EZB hat bei Inflation "Mission erfüllt"

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihr Mandat, für eine Inflationsrate von 2 Prozent zu sorgen, nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erreicht. "Ich würde in Bezug auf das Hauptziel sagen, dass wir 'Mission erfüllt' melden können - sofern nicht irgendwelche massiven, unerwarteten Schocks eintreten, die unsere Volkswirtschaften treffen würden", sagte sie dem Wall Street Journal auf die Frage, welches Erbe sie am Ende ihrer Amtszeit zu hinterlassen hoffe. Sie wolle nicht darüber spekulieren, welcher Art diese sein könnten, aber man könne so etwas nicht ausschliessen.

"Ich denke, wir haben aus dem Prozess dessen, was im Jahr 2022 passiert ist, gelernt: Wir müssen nicht nur agil in unserer Reaktion sein, sondern auch darin, wie wir Dinge antizipieren und wie wir versuchen, Prognosen zu erstellen. Aber in dieser Hinsicht denke ich, dass wir den Job erledigt haben", sagte sie.

Zu ihren Verdiensten rechnet Lagarde demnach auch, nachgewiesen zu haben, dass man 21 "Divas" zusammenbringen könne, um eine harmonische Geldpolitik zum Wohle Europas zu betreiben. "Es liegt nicht nur an mir, aber es war mir ein grosses Anliegen, das zu erreichen und anderen dabei zu helfen, respektiert zu werden und sich in den Prozess einbezogen zu fühlen", sagte sie.

Die Einbeziehung des Klimawandels als Risiko in die Art und Weise, wie die EZB die Zukunft und damit ihre Prognosen plane, wie sie die von uns gehaltenen Sicherheiten bewerte und wie sie über ihre Investitionen entscheiden - obwohl sie keine Anleihen mehr kaufen - "ist meines Erachtens ebenfalls ein Verdienst, den ich beanspruchen könnte".

Was sie gerne noch erreichen würde, ist ein Start des digitalen Euro. "Wir haben wirklich lange und hart an unserer digitalen Zentralbankwährung gearbeitet, sowohl auf der Ebene für Endnutzer mit dem digitalen Euro als auch auf der Ebene für den Interbankenhandel", sagte sie. Die Kommission sei bereit, der Rat sei bereit, man warte darauf, dass der dritte Zweig (das Europaparlament) endlich sage: "Okay, das ist es, was wir wollen, das sind die Schwellenwerte, die Obergrenzen", sagte sie.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab

-0-

st, den ich beanspruchen könnte.

Möchten Sie, dass ich die Rolle der 21 nationalen Zentralbankchefs im EZB-Rat und deren Entscheidungsprozesse näher erläutere?

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 22, 2026 09:23 ET (14:23 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

20.02.26 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
20.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.17 B5HSYU
Short 14’671.33 13.80 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’859.76 20.02.2026 17:31:56
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.94 STVB8U
Long 12’373.32 8.85 S8IBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Analyse: Outperform-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Bernstein Research
Nestlé-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Unity Software Inc. Q4 Loss Declines
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
DAX aktuell: DAX klettert am Freitagmittag
Schwacher Handel: NASDAQ 100 leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gefragt

Top-Rankings

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:19 Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen
16:13 KORREKTUR/GESAMT-ROUNDUP 2: Kommt eine Social-Media-Altersgrenze ab 14 Jahren?
16:04 Ministerpräsident Günther mahnt respektvollen Umgang in Reformdebatten an
15:20 GESAMT-ROUNDUP/Trumps Zoll-Niederlage, neue Zölle: EU prüft Folgen
15:07 ROUNDUP: Beschäftigungssicherung bei VW-Batterietochter vereinbart
14:56 WDH/Goldener Bär geht an 'Gelbe Briefe' von Ilker Çatak
14:53 Goldener Bär geht an 'Gelbe Briefe' von ?lker Çatak
14:49 GESAMT-ROUNDUP 2: Kommt eine Social-Media-Altersgrenze ab 14 Jahren?
14:41 ROUNDUP: Nasa muss bemannte Mondmission erneut verschieben
14:39 HB: Wirtschaftsweise Malmendier könnte ausscheiden