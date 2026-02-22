Lagarde: EZB hat bei Inflation "Mission erfüllt"

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihr Mandat, für eine Inflationsrate von 2 Prozent zu sorgen, nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erreicht. "Ich würde in Bezug auf das Hauptziel sagen, dass wir 'Mission erfüllt' melden können - sofern nicht irgendwelche massiven, unerwarteten Schocks eintreten, die unsere Volkswirtschaften treffen würden", sagte sie dem Wall Street Journal auf die Frage, welches Erbe sie am Ende ihrer Amtszeit zu hinterlassen hoffe. Sie wolle nicht darüber spekulieren, welcher Art diese sein könnten, aber man könne so etwas nicht ausschliessen.

"Ich denke, wir haben aus dem Prozess dessen, was im Jahr 2022 passiert ist, gelernt: Wir müssen nicht nur agil in unserer Reaktion sein, sondern auch darin, wie wir Dinge antizipieren und wie wir versuchen, Prognosen zu erstellen. Aber in dieser Hinsicht denke ich, dass wir den Job erledigt haben", sagte sie.

Zu ihren Verdiensten rechnet Lagarde demnach auch, nachgewiesen zu haben, dass man 21 "Divas" zusammenbringen könne, um eine harmonische Geldpolitik zum Wohle Europas zu betreiben. "Es liegt nicht nur an mir, aber es war mir ein grosses Anliegen, das zu erreichen und anderen dabei zu helfen, respektiert zu werden und sich in den Prozess einbezogen zu fühlen", sagte sie.

Die Einbeziehung des Klimawandels als Risiko in die Art und Weise, wie die EZB die Zukunft und damit ihre Prognosen plane, wie sie die von uns gehaltenen Sicherheiten bewerte und wie sie über ihre Investitionen entscheiden - obwohl sie keine Anleihen mehr kaufen - "ist meines Erachtens ebenfalls ein Verdienst, den ich beanspruchen könnte".

Was sie gerne noch erreichen würde, ist ein Start des digitalen Euro. "Wir haben wirklich lange und hart an unserer digitalen Zentralbankwährung gearbeitet, sowohl auf der Ebene für Endnutzer mit dem digitalen Euro als auch auf der Ebene für den Interbankenhandel", sagte sie. Die Kommission sei bereit, der Rat sei bereit, man warte darauf, dass der dritte Zweig (das Europaparlament) endlich sage: "Okay, das ist es, was wir wollen, das sind die Schwellenwerte, die Obergrenzen", sagte sie.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab

-0-

st, den ich beanspruchen könnte.

Möchten Sie, dass ich die Rolle der 21 nationalen Zentralbankchefs im EZB-Rat und deren Entscheidungsprozesse näher erläutere?

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 22, 2026 09:23 ET (14:23 GMT)