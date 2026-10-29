Lagarde deutet EZB-Zinsschritt im Dezember an

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer Leitzinserhöhung im Dezember angedeutet. In der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung sagte sie: "Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir an dieser massvollen Reaktion auf die aktuelle Situation fest. Und wie ich bereits vorhin sagte, werden wir die Entwicklung der geopolitischen Lage, die Entwicklung der Energiepreise, die Entwicklung bei der Straffung der Finanzierungskosten sowie alle weiteren Fakten und Zahlen bewerten, die relevant sind, um unsere jetzige Situation mit dem zu vergleichen, was uns im kommenden Dezember vorliegen wird. Und wie gesagt: Sofern es keine grösseren neuen Entwicklungen gibt, ist die Richtung für uns alle ziemlich klar."

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, den Einlagensatz bei 2,50 Prozent zu belassen. Damit sieht er sich weiterhin gut positioniert, um mit der durch den Iran-Krieg ausgelösten Unsicherheit umzugehen. Kurz zuvor hatte die EZB mitgeteilt, dass Lagarde ihr Amt vorfristig - am 7. Februar 2027 - aufgeben werde.

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October 29, 2026 10:22 ET (14:22 GMT)