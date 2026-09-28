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28.09.2026 15:51:43
Lagarde bekräftigt Kernbotschaften der EZB-Ratssitzung
Von Hans Bentzien
DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat zu Beginn ihrer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments Kernbotschaften der jüngsten Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) bekräftigt. "Die Inflationsaussichten werden 2027 und 2028 höher ausfallen, als wir noch vor einigen Monaten erwartet hatten, was hauptsächlich auf höhere Energiepreise zurückzuführen ist", sagte sie laut dem veröffentlichten Redetext.
Zum jetzigen Zeitpunkt sehe der Rat jedoch keine Belege dafür, dass sich die Energiepreise in höheren Löhnen niederschlügen. Zwar habe sich das Wachstum als widerstandsfähig erwiesen, doch seien die langfristigen Zinsen seit der vorherigen EZB-Ratssitzung spürbar gestiegen, was das Wachstum verlangsamen und die Preisweitergabe stärker verringern werde, als in der September-Projektion angenommen. Der Schock sei einerseits zu gross, um einfach über ihn hinwegzusehen, doch andererseits halte der Rat eine "massvolle Reaktion" für angemessen, um die Inflation in Schach zu halten.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 09:52 ET (13:52 GMT)
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