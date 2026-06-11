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11.06.2026 15:27:40
Lagarde: Aktuelle Zinserhöhung ist "massvolle Reaktion" der EZB
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der aktuelle Beschluss des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte stellt nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine "massvolle" Reaktion auf den Energiepreisschock dar. Lagarde sagte in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung, diese Entscheidung sei keine "kraftvolle". "25 Basispunkte sind eine Entscheidung, die ganz klar ein Signal setzt und angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage, der Unsicherheit, in der wir uns bewegen, und der Inflationsaussichten in den von den Experten des Eurosystems erstellten Projektionen notwendig ist", sagte sie.
Lagarde wies die Wahrnehmung, es handele sich um einen "Versicherungsschritt", zurück. Ohne diesen Schritt läge die Inflation mittelfristig über 2 Prozent, sagte sie. Wie die EZB im Rahmen ihrer vierteljährlichen Projektionen mitteilte, rechnen die Experten in ihrem Basisszenario nun für 2026 mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 Prozent, nachdem es im März noch 2,6 Prozent gewesen waren. Die Prognosen für 2027 und 2028 wurden mit 2,3 (2,0) und 2,0 (2,1) Prozent angegeben. Für die Kerninflation werden Raten von 2,5 (2,3), 2,5 (2,2) und 2,2 (2,1) Prozent erwartet.
Lagarde sagte weiter, es gebe eine Verbreiterung des Inflationsdrucks, wenn auch noch keine Zweitrundeneffekte über Löhne.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 11, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)
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