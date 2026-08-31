Lafleur Minerals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lafleur Minerals hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch