Laffans Petrochemicals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Laffans Petrochemicals präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6.21 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8.02 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 11.2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch