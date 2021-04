LafargeHolcim schliesst Übernahme von Firestone Building Products erfolgreich ab

Medienmitteilung

LafargeHolcim gibt bekannt, dass sein Tochterunternehmen Holcim Participations (US) Inc. die Übernahme von Firestone Building Products erfolgreich abgeschlossen hat, nachdem alle behördlichen Genehmigungen erteilt wurden. Dank der reibungslosen Zusammenarbeit mit Bridgestone konnte die Transaktion schneller als erwartet vollzogen werden. Alle 1 900 Mitarbeitenden von Firestone Building Products werden zu LafargeHolcim wechseln.

Jan Jenisch, CEO von LafargeHolcim: „Ich heisse alle Mitarbeitenden von Firestone Building Products in der LafargeHolcim-Familie herzlich willkommen. Gemeinsam werden wir dieses traditionsreiche Unternehmen in eine neue Ära des Wachstums führen und zum Weltmarktführer für Flachdachsysteme machen. Wir wollen Firestone Building Products über die USA hinaus in Europa und Lateinamerika als Marktführer etablieren und den Slogan „ NOBODY COVERS YOU BETTER “ than Firestone weltweit mit Leben füllen.

Ich bin begeistert von den starken Wachstumsaussichten, die durch die vielen Möglichkeiten von Präsident Bidens 'Build Back Better'-Plan beschleunigt werden. Mit seinen führenden, nachhaltigen Dachsystemen macht uns Firestone Building Productsvom Fundament bis zum Dach zum Partner der Wahl. Die Übernahme markiert einen echten Meilenstein auf dem Weg von LafargeHolcim zum Weltmarktführer für innovative und nachhaltige Baulösungen.“

Taylor Cole, Präsident von Firestone Building Products: „Wir schlagen heute ein spannendes neues Kapitel in der traditionsreichen Geschichte von Firestone Building Products auf. Das Team von Firestone Building Products freut sich sehr, jetzt Teil der LafargeHolcim-Familie zu sein. Gemeinsam sind wir ideal aufgestellt, um unser Wachstum durch die Kombination der fortschrittlichen Technologien und des Know-hows von Firestone Building Products mit der globalen Präsenz und Reichweite von LafargeHolcim voranzutreiben.“

Firestone Building Products ist in den USA Marktführer für Gebäudehüllen und Dachsysteme für kommerzielle Anwendungen. Firestone Building Products erzielte 2020 einen Jahresumsatz von über 1,8 Milliarden US-Dollar und verfügt über 15 Produktionsstätten, 1 800 Vertriebsstellen und drei Forschungs- und Entwicklungszentren. Der Hauptsitz von Firestone Building Products bleibt in Nashville, Tennessee, USA.

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim, weltweit führender Anbieter von Baustoffen, macht das Bauen mit innovativen Lösungen umweltfreundlicher, intelligenter und gesünder für alle. Auf seinem Weg zu einem „Net-Zero“-Unternehmen bietet LafargeHolcim globale Lösungen wie ECOPact an und ebnet den Weg für klimaneutrales Bauen. Mit seinem auf Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Geschäftsmodell ist das Unternehmen weltweit führend bei der Wiederverwertung von Abfall als Energie- und Rohstoffquelle mit Produkten wie Susteno, dem führenden ressourcenschonenden Zement. Innovation und Digitalisierung stehen im Fokus der Unternehmensstrategie, wobei mehr als die Hälfte der R&D-Projekte auf umweltfreundlichere Lösungen ausgerichtet sind. 70 000 Mitarbeitende von LafargeHolcim setzen sich in mehr als 70 Märkten für eine Verbesserung der Lebensqualität ein und sind in vier Segmenten aktiv: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.lafargeholcim.com

ABOUT Firestone Building Products

Firestone Building Products Company, LLC is a leading manufacturer and supplier of trusted roofing and building envelope solutions. By taking the entire building envelope into consideration, Firestone Building Products meets individual customer and project needs for roofing, wall and lining solutions. Headquartered in Nashville, Tennessee, the company also offers outstanding technical services, an international network of roofing contractors, distributors and field sales representatives, and exceptional warranty protection. Products include commercial roofing systems, roofing accessories, green roofing systems and daylighting systems, vegetative roofing systems, metal wall panels, insulation, cavity wall construction, pond liners, geomembranes and silicone and acrylic liquid coatings. Firestone Building Products Company, LLC is a member of the LafargeHolcim Group.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl LafargeHolcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von LafargeHolcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von LafargeHolcim (verfügbar im Internet unter www.lafargeholcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. LafargeHolcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Dieses Dokument enthält Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014.