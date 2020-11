LafargeHolcim begibt erste Anleihe mit Nachhaltigkeitskriterien über EUR 850 Millionen

Medienmitteilung

LafargeHolcim hat heute eine nachhaltigkeitsgebundene 850-Millionen-EURO-Anleihe mit einem Coupon von 0.5% und einer Fälligkeit in 2031 begeben. Mit der ersten Anleihe dieser Art im Baustoffsektor unterstreicht das Unternehmen seine branchenführende Position im Bereich Nachhaltigkeit.

„Wir sind stolz darauf, die Ersten zu sein, die in unserer Branche einen Sustainability-linked Bond auflegen“, erklärt Chief Financial Officer Géraldine Picaud. „Das Orderbuch von EUR 2.6 Milliarden ist ein Beweis für das Vertrauen der Investoren in die Finanzstärke, Strategie und Fähigkeit des Unternehmens, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen".

„Diese Anleihe basierend auf Nachhaltigkeitskriterien unterstreicht das starke Bekenntnis des Unternehmens, das anspruchsvollste CO2-Reduktionsziel der Branche für 2030 zu realisieren", ergänzt Chief Sustainability Officer Magali Anderson. „Die heute lancierte Anleihe bringt unsere ESG-gebundenen Finanzierungsvereinbarungen auf CHF 6 Milliarden“.

Die Kopplung der Verzinsung an die Nachhaltigkeitskomponente ist für LafargeHolcim ein Anreiz, das Netto-CO2-Emissionsziel von 475 kg pro Tonne Zementmaterial bis 2030 zu erreichen, da sich der Coupon für die Anleiheinvestoren andernfalls erhöht. Über die Performance im Hinblick auf diesen KPI berichtet das Unternehmen in seinem Nachhaltigkeitsbericht, der auch den „Limited Assurance Report“ eines unabhängigen Prüfers enthält.

ISS ESG, ein führendes ESG-Beratungsunternehmen, hat in einem unabhängigen Gutachten die Zuverlässigkeit und Relevanz des CO2-Reduktionsziels von LafargeHolcim im Zusammenhang mit dieser Anleihe bewertet. Darin bestätigen die Experten von ISS ESG, dass das Rahmenregelwerk für die nachhaltigkeitsgebundene Finanzierung von LafargeHolcim mit den Sustainability-Linked Bond Principles der International Capital Markets Association (ICMA) übereinstimmt.

ISS ESG räumt LafargeHolcim unter 95 Unternehmen der Branche den 4. Platz (Note C+, Prime) ein, und bewertet die Anleihe als “responsible investment“. Im Nachhaltigkeitsranking von Sustainalytics hat sich LafargeHolcim unter 115 Unternehmen des Baustoffsektors den ersten Platz gesichert.