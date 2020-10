LafargeHolcim-Aktie aktuell: LafargeHolcim verzeichnet Verluste

Die Aktie von LafargeHolcim gehört zu den Verlierern des Tages. Die LafargeHolcim-Aktie stand in der SWL-Sitzung zuletzt 2.1 Prozent im Minus bei 41.07 CHF.

Die LafargeHolcim-Aktie rutschte in der SWL-Sitzung um 2.1 Prozent auf 41.07 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 10'169 Punkten steht. Die LafargeHolcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41.06 CHF ab. Zum SWL-Handelsstart notierte das Papier bei 41.50 CHF. Zuletzt wechselten 824'934 LafargeHolcim-Aktien den Besitzer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 3.29 CHF je LafargeHolcim-Aktie.

LafargeHolcim Ltd. ist weltweit einer der grössten Anbieter von Baustoffen wie Zement, Kies, Sand, Transportbeton und Betonzusatzmittel. Zusätzlich zu dem Kerngeschäft bietet die Gruppe Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Management, Maschinenbau und Support an. 2015 fusionierte die scheizerische Holcim mit dem französischen Konkurrenten Lafarge und firmiert seither unter dem Namen LafargeHolcim. Von dem Zusammenschluss erhofft sich der Konzern Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe. Der Zementriese ist in 80 Ländern tätig.

