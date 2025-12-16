Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’076 0.3%  SPI 17’951 0.2%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’113 -0.5%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’732 -0.4%  Gold 4’292 -0.3%  Bitcoin 69’279 0.8%  Dollar 0.7950 -0.1%  Öl 59.8 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018Partners Group2460882
Top News
Bayer-Aktie pausiert Dezember-Rally: Das steckt dahinter
NASDAQ revolutioniert den Aktienmarkt: Nahezu Rund-um-die-Uhr-Handel geplant
Partners Group-Aktie etwas schwächer: Entwicklung neuer Private-Market-Lösung mit Erste Asset Management
Glencore-Aktie in Rot: Glencore sichert sich Kupfervorkommen nahe Antapaccay-Mine in Peru
Holcim-Aktie mit Plus: Baustoffkonzern tätigt Grossübernahme in Peru
Suche...
16.12.2025 13:15:36

Lafarge-Prozess: Anklage spricht von "Entgleisung" aus Gewinngier

Paris (awp) - Die französische Antiterrorstaatsanwaltschaft hat im Lafarge-Prozess in Paris der französischen Tochter des Zuger Baustoffkonzerns Holcim wirtschaftliche Partnerschaft mit Terroristen vorgeworfen. Das Unternehmen habe ein "systemisches Vorgehen" an den Tag gelegt, hiess es zu Beginn der Schlussanträge am Dienstag.

Das Unternehmen steht seit rund einem Monat wegen Terrorismusfinanzierung und Verstössen gegen internationale Sanktionen in den Jahren 2012 bis 2014 vor Gericht, gemeinsam mit acht ehemaligen Führungskräften.

"Lafarge stand im Zentrum des globalen Dschihad", sagte eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft zu Beginn der Plädoyers. Dem Konzern wird vorgeworfen, über seine damalige syrische Tochter Lafarge Cement Syria mehrere Millionen Euro an dschihadistische Gruppen gezahlt zu haben, darunter an den sogenannten Islamischen Staat (IS) und die Al-Nusra-Front. Ziel sei gewesen, während des syrischen Bürgerkriegs den Betrieb eines Zementwerks in Jalabiya im Norden des Landes aufrechtzuerhalten.

Nach Darstellung der Anklage floss das Geld zwischen 2012 und 2014 an bewaffnete Gruppen, obwohl der IS bereits damals international als Terrororganisation bekannt gewesen sei. Andere multinationale Unternehmen hatten Syrien zu diesem Zeitpunkt längst verlassen. Lafarge stellte den Betrieb erst im September 2014 ein, als der IS die Kontrolle über das Werk übernahm.

Anklage: Geld für den IS

Die Staatsanwältin betonte den menschlichen Preis dieser Strategie und verwies auf Aussagen ehemaliger Mitarbeiter, die von Angst an Checkpoints, Entführungen und Explosionen in Werksnähe berichteten. "Lafarge zahlte dem IS", hielt sie fest. Die Vorwürfe seien nur durch das Handeln verantwortlicher Führungskräfte möglich gewesen; eine "unternehmerische Immunität" gebe es nicht.

Die Angeklagten hatten zuvor erklärt, sie seien von den verschiedenen bewaffneten Gruppierungen, die das Werk umzingelt hätten, "erpresst" worden und hätten nachgegeben, weil sie davon ausgegangen seien, dass die Situation nicht so lange anhalten würde.

Ausgelöst worden war das Verfahren durch Anzeigen der NGOs Sherpa und ECCHR nach Medienrecherchen im Jahr 2016. Neben dem Unternehmen sind unter anderem frühere Manager sowie syrische Vermittler angeklagt. Der Prozess soll klären, ob Lafarge aus kommerziellem Interesse bewusst Terrorismus finanziert hat. Als Nächstes sind die Verteidiger an der Reihe. Ein Urteil wird im kommenden Jahr erwartet.

Das Unternehmen, das in den USA im Rahmen eines Schuldbekenntnisses bereits einer Strafzahlung von 778 Millionen Dollar zugestimmt hatte, droht in Frankreich wegen Terrorismusfinanzierung eine Geldstrafe von bis zu 1,125 Millionen Euro.

ck/jh/to/hr

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
09:31 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
15.12.25 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’615.48 19.75 SRNBXU
Short 13’912.14 13.58 SYNBEU
Short 14’406.26 8.93 BY8SXU
SMI-Kurs: 13’075.80 16.12.2025 13:12:30
Long 12’543.28 19.46 SHAB3U
Long 12’264.17 13.87 S1FBXU
Long 11’756.96 8.99 S79B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 76.92 1.26% Holcim AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:17 BBC zur Trump-Klage: Werden uns verteidigen
13:08 Waffenruhe über Weihnachten? Kreml lehnt Merz-Vorstoß ab
13:06 Datenanalyse: China baut Offshore-Windkraft stark aus
12:42 Zoff um EU-Haushalt: Deutschland besteht auf Beitragsrabatt
12:23 Bundesbank: Zahlungen per Smartphone steigen sprunghaft
12:16 OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für ...
12:16 Pistorius: Ukraine-Truppe ist Bekenntnis zu Mitverantwortung
12:08 ROUNDUP/ Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich unerwartet
12:02 Aktien Frankfurt: Dax schwächelt etwas vor US-Jobdaten
11:54 Baustelle Hamburg-Berlin im Plan - Ab jetzt wird es komplex