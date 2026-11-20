Lafarge Malaysia Bhd hat am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Lafarge Malaysia Bhd hat ein EPS von 0.15 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.150 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 1.33 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.22 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch