Ladderup Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ladderup Finance präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.58 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.68 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ladderup Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60.59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 99.7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 62.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch