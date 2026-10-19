Ladder Capital A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ladder Capital A hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.53 USD, nach 0.150 USD im Vorjahresvergleich.

Ladder Capital A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch