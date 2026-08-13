Lactose (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lactose (India) präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1.88 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lactose (India) 1.19 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Lactose (India) 469.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 395.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch