Lacto Japan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lacto Japan hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 102.70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lacto Japan noch ein Gewinn pro Aktie von 76.44 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.02 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lacto Japan einen Umsatz von 42.14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch