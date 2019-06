L'Académie De Roberval pour les Petits Chanteurs

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a fait connaître sa décision d'accueillir les élèves des Petits Chanteurs du Mont-Royal (PCMR) à l'Académie De Roberval lors d'une rencontre ce soir avec les membres du comité de négociation des PCMR.

Pour la CSDM, il s'agit du choix qui répond le mieux aux aspirations des parents. Ces derniers avaient dressé une liste de 11 critères pour analyser la poursuite de la scolarisation des PCMR dans une école de la CSDM. L'Académie De Roberval répond à 10 des 11 critères.

Les parents insistaient particulièrement sur deux priorités : la proximité du territoire de la CSDM et l'accès à un programme pédagogique enrichi. Pour la proximité, 55 des 84 élèves des PCMR, qui fréquentent présentement l'école primaire Notre-Dame-des-Neiges, habitent plus près de l'Académie De Roberval que du Collège Notre-Dame. Les élèves se rapprochent ainsi de leur lieu de scolarisation au secondaire.

Il faut également noter que l'Académie De Roberval possède un programme enrichi pour tous ses élèves. Les activités éducatives et parascolaires y sont variées et nombreuses, dont la robotique, et l'impro. Plusieurs partenariats avec la Ville de Montréal, Fusion Jeunesse et des organismes permettent aux élèves de bénéficier d'une offre riche et abondante.

« De plus, la CSDM a une longue expertise dans l'aménagement des grilles horaires. Plusieurs de ses écoles offrent des programmes arts-études, sport-études, en sciences ou en musique qui demandent une grande flexibilité. Les Petits Chanteurs profiteront de la même souplesse à l'Académie De Roberval », précise Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM.

Pour ces principales raisons, l'Académie De Roberval constitue une solution de haut niveau pour ces élèves.

