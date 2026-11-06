Labrador Iron Ore Royalty: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Labrador Iron Ore Royalty präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.38 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Labrador Iron Ore Royalty 0.470 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.75 Prozent auf 40.5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch