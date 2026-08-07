Labrador Iron Ore Royalty: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Labrador Iron Ore Royalty liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Labrador Iron Ore Royalty die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.17 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.420 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27.23 Prozent auf 34.0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch