Laborstudie: Valneva-Impfstoff neutralisiert wohl Omikron-Variante - Valneva-Aktie gewinnt nachbörslich 45%

Der Totimpfstoff von Valneva soll Studiendaten zufolge dazu in der Lage sein, die Omikron-Variante des Coronavirus zu neutralisieren. In einer Pressemitteilung gab Valneva am Mittwochabend bekannt, dass der Impfstoff-Kandidat "VLA2001" in vorläufigen Laborstudien bei Verabreichung von drei Dosen des COVID-19-Impfstoffkandidaten in 100 Prozent der getesteten Serumproben neutralisierende Antikörper gegen das Ursprungsvirus, die Delta-Variante und zu 87 Prozent auch gegen die Omikron-Variante gefunden worden seien. So wiesen alle 30 Proben die neutralisierenden Antikörper gegen die Ursprungs- und Delta-Variante auf, bei 26 Proben seien auch neutralisierende Antikörper gegen Omikron gefunden worden.

Die Hoffnung auf einen gegen Omikron wirksamen Totimpfstoff treibt die Valneva-Aktie am Mittwoch kräftig an: Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt das Papier zeitweise 45,01 Prozent auf 20,78 Euro.

Redaktion finanzen.ch