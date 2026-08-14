LaboroAI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LaboroAI hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -4.510 JPY je Aktie in den Büchern standen.

LaboroAI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 585.7 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 397.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch