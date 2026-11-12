LaboroAI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LaboroAI hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat LaboroAI 682.7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 523.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 17.86 JPY gegenüber 9.23 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.90 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2.59 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch