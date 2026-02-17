Laboratory Aktie 1078935 / US50540R4092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.02.2026 12:58:37
Labcorp Holdings Inc. Announces Climb In Q4 Income
(RTTNews) - Labcorp Holdings Inc. (LH) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $164.7 million, or $1.98 per share. This compares with $143.4 million, or $1.70 per share, last year.
Excluding items, Labcorp Holdings Inc. reported adjusted earnings of $338.9 million or $4.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $3.515 billion from $3.329 billion last year.
Labcorp Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $164.7 Mln. vs. $143.4 Mln. last year. -EPS: $1.98 vs. $1.70 last year. -Revenue: $3.515 Bln vs. $3.329 Bln last year.
Nachrichten zu Laboratory Corp. of America Holdings
Analysen zu Laboratory Corp. of America Holdings
Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Das Webinar mit Uwe Kälberer zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI setzt Rekordjagd fort -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt führt seine Rekordjagd vom Vortag fort. Am Dienstag zeigt sich der deutsche Leitindex etwas stärker. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.