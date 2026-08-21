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21.08.2026 06:37:00
Laan Spar Bank A-S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Laan Spar Bank A-S präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36.80 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 33.60 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Laan Spar Bank A-S 531.8 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 521.3 Millionen DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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