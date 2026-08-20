La-Z-Boy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

La-Z-Boy präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.440 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475.7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch