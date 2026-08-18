La-Z-Boy Aktie 946660 / US5053361078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 00:36:27
La-Z-Boy Reports Q1 Loss
(RTTNews) - La-Z-Boy Incorporated (LZB) on Tuesday, reported sales of $475.6 million for the quarter ended July 25, 2026, compared with $492.2 million in the same quarter a year earlier. The company reported a net loss of $1.98 million, compared with net income of $18.29 million a year earlier.
Net loss attributable to La-Z-Boy Incorporated was $2.29 million, compared with net income attributable to the company of $18.20 million in the prior-year quarter. Net loss attributable to La-Z-Boy Incorporated per share was $0.06, compared with net income attributable to the company per share of $0.44 a year earlier.
For the second quarter, La-Z-Boy expects sales of $500 million to $520 million, reflecting enterprise sales growth of negative 1 percent to positive 2 percent, excluding the impact of the wholesale casegoods divestiture.
The company expects adjusted operating margin to be between 4.0 percent and 5.5 percent, as it invests in new stores, advertising, strategic pricing and digital transformation while optimising its plant footprint and distribution and home delivery operations.
LZB is currently trading after hours at $33.79 down $7.04 or 17.24 percent on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu La-Z-Boy Inc.
|
17.08.26
|Ausblick: La-Z-Boy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Ausblick: La-Z-Boy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu La-Z-Boy Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow geht leichter aus dem Handel -- SMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.