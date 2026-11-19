La-Z-Boy hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.45 USD. Im letzten Jahr hatte La-Z-Boy einen Gewinn von 0.700 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 526.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 522.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch