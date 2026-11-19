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19.11.2026 06:37:00
La-Z-Boy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
La-Z-Boy hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.45 USD. Im letzten Jahr hatte La-Z-Boy einen Gewinn von 0.700 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 526.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 522.5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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